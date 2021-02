Olimpiadi Tokyo, è Seiko Hashimoto il nuovo presidente del comitato (Di giovedì 18 febbraio 2021) Seiko Hashimoto, 56enne esponente del partito conservatore Ldp, sarà la nuova presidente del comitato organizzatore di Tokyo 2020. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa ‘Kyodo’, anticipando così il nome del sostituto di Yoshiro Mori, il quale ha presentato le dimissioni una settimana fa a seguito di alcune frasi giudicate sessiste. L’ex presidente Mori, 83 anni, aveva annunciato la sua decisione nel corso di una riunione del board esecutivo: “Le mie dichiarazioni inappropriate hanno causato molto caos, desidero dimettermi da presidente oggi“, aveva dichiarato. “Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario”, era una delle frasi incriminate che hanno costretto Mori alle dimissioni. “Se una di loro alza la mano per intervenire, le ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 febbraio 2021), 56enne esponente del partito conservatore Ldp, sarà la nuovadelorganizzatore di2020. Lo ha annunciato l’agenzia di stampa ‘Kyodo’, anticipando così il nome del sostituto di Yoshiro Mori, il quale ha presentato le dimissioni una settimana fa a seguito di alcune frasi giudicate sessiste. L’exMori, 83 anni, aveva annunciato la sua decisione nel corso di una riunione del board esecutivo: “Le mie dichiarazioni inappropriate hanno causato molto caos, desidero dimettermi daoggi“, aveva dichiarato. “Le riunioni a cui partecipano troppe donne in genere vanno avanti più del necessario”, era una delle frasi incriminate che hanno costretto Mori alle dimissioni. “Se una di loro alza la mano per intervenire, le ...

