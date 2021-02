Olimpiadi Tokyo 2020, Seiko Hashimoto alla guida dei Giochi: sostituito Mori (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è la sostituta di Yoshiro Mori, ormai ex presidente del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mori si è infatti dimesso la scorsa settimana a causa di alcuni commenti sessisti e sarà sostituito dalla 56enne Seiko Hashimoto. Hashimoto è una delle due donne presenti all’interno del governo giapponese e finora aveva ricoperto il ruolo di ministra per lo Sport con delega ai Giochi Olimpici e Paralimpici. “Non risparmierò alcuno sforzo per il successo dei Giochi di Tokyo”, ha detto Hashimoto dopo aver accettato l’incarico. Hashimoto ha partecipato sette volte ai Giochi olimpici estivi, alle gare di ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) C’è la sostituta di Yoshiro, ormai ex presidente del Comitato organizzatore delledisi è infatti dimesso la scorsa settimana a causa di alcuni commenti sessisti e sarà56enneè una delle due donne presenti all’interno del governo giapponese e finora aveva ricoperto il ruolo di ministra per lo Sport con delega aiOlimpici e Paralimpici. “Non risparmierò alcuno sforzo per il successo deidi”, ha dettodopo aver accettato l’incarico.ha partecipato sette volte aiolimpici estivi, alle gare di ...

