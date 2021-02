Olimpiadi 2021, Seiko Hashimoto sostituito Yoshiro Mori alla guida del Comitato Organizzatore (Di giovedì 18 febbraio 2021) Seiko Hashimoto rimpiazzerà Yoshiro Mori alla guida del Comitato Organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Sarà dunque una donna a sostituire l’ex premier, dimessosi dopo aver pronunciato alcune frasi sessiste. Hashimoto ha 56 anni, è un avvocato ed è già stata ministro dell’emancipazione femminile e dal 2019 è delegata alle Olimpiadi. Dopo due giorni di riunioni a porte chiuse, è stata designata da un panel composto da quattro uomini e quattro donne, quasi tutti atleti o ex atleti. La liberal-democratica è stata tre volte olimpionica nel ciclismo su pista e quattro nello speed skating tra il 1984 e il 1996, con tanto di medaglia di bronzo sui 1500 metri ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 febbraio 2021)rimpiazzeràdeldelledi Tokyo, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. Sarà dunque una donna a sostituire l’ex premier, dimessosi dopo aver pronunciato alcune frasi sessiste.ha 56 anni, è un avvocato ed è già stata ministro dell’emancipazione femminile e dal 2019 è delegata alle. Dopo due giorni di riunioni a porte chiuse, è stata designata da un panel composto da quattro uomini e quattro donne, quasi tutti atleti o ex atleti. La liberal-democratica è stata tre volte olimpionica nel ciclismo su pista e quattro nello speed skating tra il 1984 e il 1996, con tanto di medaglia di bronzo sui 1500 metri ad ...

ilGiunco : La campionessa #paralimpica Ambra Sabatini entra nel gruppo sportivo delle Fiamme gialle - #GROSSETO #olimpiadi… - cri_2020 : RT @j_gufo: Eppure non è complicatissimo, basta escludere l'Iran da Mondiali, Olimpiadi e perfino dalle partite di calcetto fino a quando n… - CarlHeartsSwift : @tisthedamnFra non penso li cancelleranno perché la cina sicuro vuole le olimpiadi “old style” quindi niente sbatti… - Agenzia_Ansa : Sarà Seiko Hashimoto, fino a oggi ministra per lo Sport con la delega alla preparazione delle Olimpiadi, la nuova p… - AnsaVeneto : Cortina: Goggia, 'sugli sci ad aprile, preparo Olimpiadi'. Campionessa: controllo è andato bene #ANSA -