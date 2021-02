Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv 87-68, Messina: “Difesa importante con Delaney su Wilbekin” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ettore Messina ha parlato alla stampa dopo la vittoria dell’Olimpia Milano per 87-68 sul Maccabi Tel Aviv nella regular season dell’Eurolega 2020/2021. Un’altra vittoria dell’Armani Exchange fondata su una grande Difesa, come sottolineato dallo stesso coach: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, la Difesa è stata davvero tremenda dal primo all’ultimo minuto per riuscire a tenere il Maccabi a meno di 70 punti – ha spiegato – E’ stato importantissimo Delaney, che fin dall’inizio ha tenuto Wilbekin come aveva fatto con Justin Robinson in finale di Coppa Italia. Poi anche gli altri sono stati molto bravi, a cominciare da Hines che ha tappato tanti buchi.” LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Una vittoria comunque di ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ettoreha parlato alla stampa dopo la vittoria dell’per 87-68 sulTelnella regular season dell’Eurolega 2020/2021. Un’altra vittoria dell’Armani Exchange fondata su una grande, come sottolineato dallo stesso coach: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, laè stata davvero tremenda dal primo all’ultimo minuto per riuscire a tenere ila meno di 70 punti – ha spiegato – E’ stato importantissimo, che fin dall’inizio ha tenutocome aveva fatto con Justin Robinson in finale di Coppa Italia. Poi anche gli altri sono stati molto bravi, a cominciare da Hines che ha tappato tanti buchi.” LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) Una vittoria comunque di ...

Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO DEMOLISCE IL MACCABI! ?? L'A|X Armani Exchange ritrova la vittoria in EuroLega: la compagine di co… - Eurosport_IT : L'OLIMPIA MILANO VINCE LA SUA 7^ COPPA ITALIA ?????? Arriva il 2° trofeo stagionale, dopo la Supercoppa, per i ragazz… - Eurosport_IT : Alzala capitano, alzala! ???????? E' il momento della festa per l'Olimpia Milano che vince la Coppa Italia 2021 ?????… - fabiocavagnera : Sergio Rodriguez, dopo aver superato quota 3.000 punti in EuroLeague, commenta così il successo in Olimpia Milano v… - OlimpiaMiNews : Sergio Rodriguez, dopo aver superato quota 3.000 punti in EuroLeague, commenta così il successo in Olimpia Milano v… -