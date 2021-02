Odio fascista contro Liliana Segre | ' Speriamo che il vaccino ti uccida'

Ecatetriformis : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… - Michele2125 : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… - paoloforneris : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… - Bulla_Adriano : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… - Riflettente : RT @Italiantifa: Ecco il risultato della campagna di odio sui social lanciata dai fascisti sdoganati da chi usa la bandiera del sovranismo… -

Ultime Notizie dalla rete : Odio fascista

Il Sole 24 ORE

Dovevamo uscirne migliori. Ma i leoni da tastiera sono determinati a rendere l'Italia una fogna. E oggi il loro obiettivo è stata la senatrice Liliana Segre, che ha ricevuto il vaccino contro il Covid,...... del Movimento 5 Stelle, è indagata per diffamazione aggravata dall'razziale. La Procura di ... erano presenti alcune caricature degli ebrei come quelle in uso nella propaganda nazi -. La ..."Parole inaudite, ignobili e irripetibili - afferma la segretaria metropolitana del Pd Silvia Roggiani, riferendosi ai commenti presenti sotto un post Facebook ...L’inchiesta è stata aperta ufficialmente ieri dalla procura di Torino a seguito dell’esposto depositato a Palagiustizia da un legale incaricato dal presidente della comunità ebraica Dario Disegni. Mon ...