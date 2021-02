Obiettivo Marte | la Nasa ci riprova | ecco come dovrà atterrare la sonda Perseverance – Il video

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dallo scorso luglio quando fu lanciato è trascorso il tempo utile ad attraversare 56 milioni di chilometri, quelli che separano la Terra da. Stasera, dopo l’orbita effettuata dallaaraba Speranza e dal tentativo di ammartaggio cinese il prossimo maggio con Tianwen, a partire dalle 21:55, ora italiana, laamericanatenterà disu. In sette minuti, la navicella dellapassare da 20 mila chilometri orari a zero, raggiungendo i 1.300 gradi. Arrivata a 130 chilometri di altitudine, quindi, il rover, un robot utilizzato per missioni spaziali e la raccolta di frammenti, si staccherà dallaperin un punto strategico per la ricerca di vita sul Pianeta ...

"Perseverance è il rover più ambizioso fra i robot della Nasa, il cui obiettivo scientifico è scoprire se su Marte ci sia mai stata vita", ha detto il capo del Direttorato delle Missioni scientifiche ... Capire se su Marte ci sono tracce di vita: questo l'obiettivo della missione della navicella Perseverance, un rover - robot della Nasa che da questa sera esplorerà il suolo del pianeta rosso e attraverso scavi, raccolta ... Saranno 7 minuti molto concitati per il rover ed il suo equipaggio, il drone Ingenuity, che dovranno decelerare da 20mila chilometri all'ora a zero.