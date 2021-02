Nuovo tonfo M5S | in Assemblea capitolina solo 10 presenti su Bilancio

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Non apre neanche in seconda convocazione l', dedicata anche oggi all'esame dell'ultimoprevisionale della Giunta Raggi. Sono, infatti, appena dieci i consiglieri di maggioranzain Aula Giulio Cesare: oltre al presidente dell'Marcello De Vito, marcano presenza il capogruppo Giuliano Pacetti e poi Roberto Allegretti, Analisa Bernabei, Roberto Di Palma, Anna Fumagalli, Massimo Simonelli e Costanza Spampinato. Senza il sostegno delle opposizioni, dunque, il M5S non ce la fa a garantire il numero legale, nemmeno ora che - essendo in seconda convocazione - la quota di consiglieri necessaria si è abbassata a 19 presenze. L'appello verrà ripetuto a breve ma le tensioni intorno la ricandidatura della sindaca di Roma Virginia Raggi e i 'dissidenti' che guardano a un ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo tonfo

askanews

Così per Perserverance è stato studiato un sistema di discesa tutto, anche considerando che ... Noi europei italiani, ne sappiamo qualcosa quando restammo ammutoliti nel 2016 alsenza ......con cui il presidente del Consiglio Mario Draghi ha chiesto al Senato la fiducia per il...Nexi, bene bond ma paga prezzo vendita azioni Inverte la rotta dopo una partenza in rialzo Poste ...Non apre neanche in seconda convocazione l’Assemblea Capitolina, dedicata anche oggi all’esame dell’ultimo Bilancio previsionale della Giunta Raggi. Sono, infatti, appena dieci i consiglieri di maggio ...Un altro volto nuovo nel Castelfidardo. In difesa. Un altro ragazzo di Cosenza, ex compagno di squadra di Andrea Santangelo nelle giovanili del Cosenza dove ha vestito il rossoblu dai Giovanissimi fin ...