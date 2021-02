Nuovo look per Belen: la frangia per chi non ha il coraggio di tagliare i capelli (Foto) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Belen Rodriguez ha un Nuovo look, un Nuovo taglio di capelli? Anche lei sembra avere ceduto alla frangia, alla nuova tendenza che attribuisce alla sorellina Cecilia, ma in realtà è un taglio che vediamo ormai da anni (Foto). Ieri Belen era sul set per uno shooting Fotografico, con lei il suo prezioso staff e anche Antonino Spinalbese. Il pancino che inizia a spuntare e lei che in gran forma si lascia coccolare dalle mani esperte della sua crew. Tra uno scatto e l’altro i suoi capelli si trasformano e appare la frangia. Belen ha dato un taglio alla sua chioma? No, non ha il coraggio e poi non è necessario, ci sono le clip. E’ il consiglio che dà a tutte le donne: perché ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021)Rodriguez ha un, untaglio di? Anche lei sembra avere ceduto alla, alla nuova tendenza che attribuisce alla sorellina Cecilia, ma in realtà è un taglio che vediamo ormai da anni (). Ieriera sul set per uno shootinggrafico, con lei il suo prezioso staff e anche Antonino Spinalbese. Il pancino che inizia a spuntare e lei che in gran forma si lascia coccolare dalle mani esperte della sua crew. Tra uno scatto e l’altro i suoisi trasformano e appare laha dato un taglio alla sua chioma? No, non ha ile poi non è necessario, ci sono le clip. E’ il consiglio che dà a tutte le donne: perché ...

Corriere : Barbara Berlusconi: nuovo look con i capelli rosa - Milly294550 : RT @lasupercoppia: #SexyWife #Milf #Valkyrja #Goddess #MilfieClub #NGOT #VenusModels #HotWife #Fetish #SexyFeet #OpenLegs #PussyWife #SexyG… - 3Fantasia : RT @lasupercoppia: #SexyWife #Milf #Valkyrja #Goddess #MilfieClub #NGOT #VenusModels #HotWife #Fetish #SexyFeet #OpenLegs #PussyWife #SexyG… - GizChinait : #Poco: nuovo look per il logo e nuova mascotte, sempre meno in stile Xiaomi - AlPlucador : RT @lasupercoppia: #SexyWife #Milf #Valkyrja #Goddess #MilfieClub #NGOT #VenusModels #HotWife #Fetish #SexyFeet #OpenLegs #PussyWife #SexyG… -