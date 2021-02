Nuovo Governo, istituzioni finanziarie italiane pronte a dialogo costante (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’arrivo di Mario Draghi, ex presidente della BCE, a guida del Governo, potrebbe anche propiziare un meccanismo di consultazione ufficiale e permanente delle grandi istituzioni finanziare italiane da parte dell’esecutivo italiana. Se ne è parlato nella tavola rotonda conclusiva di un convegno sulla finanza sostenibile organizzato dalla Fisac-Cgil a cui hanno partecipato Carlo Messina (CEO di Intesa Sanpaolo), Carlo Cimbri (AD del gruppo Unipol) e Marco Sesana (AD di Generali Italia). “Sarebbe utile un confronto stabile del Governo con i principali operatori economici italiani – ha affermato Cimbri – In ormai 15 anni del mio mandato alla guida del gruppo Unipol ho formulato questa proposta ad almeno cinque, sei o sette governi, non so più quanti ne sono passati. E anche a qualche segretario di partito. Ma ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – L’arrivo di Mario Draghi, ex presidente della BCE, a guida del, potrebbe anche propiziare un meccanismo di consultazione ufficiale e permanente delle grandifinanziareda parte dell’esecutivo italiana. Se ne è parlato nella tavola rotonda conclusiva di un convegno sulla finanza sostenibile organizzato dalla Fisac-Cgil a cui hanno partecipato Carlo Messina (CEO di Intesa Sanpaolo), Carlo Cimbri (AD del gruppo Unipol) e Marco Sesana (AD di Generali Italia). “Sarebbe utile un confronto stabile delcon i principali operatori economici italiani – ha affermato Cimbri – In ormai 15 anni del mio mandato alla guida del gruppo Unipol ho formulato questa proposta ad almeno cinque, sei o sette governi, non so più quanti ne sono passati. E anche a qualche segretario di partito. Ma ...

