Numeri da "zona bianca" in Val d'Aosta: sarebbe la prima in Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Valle d’Aosta ha i Numeri teorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in zona bianca, la prima in Italia. La decisione definitiva - che tiene conto anche di altri parametri - sarà presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma il presidente della Regione avverte: “Potrebbe essere una boccata d’ossigeno, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che non sarebbe un traguardo stabile”. La piccola regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui solo 2 in terapia intensiva. Con il passaggio in zona bianca decadrebbero divieti e chiusure (palestre, cinema, teatri) oltre che l’efficacia del Dpcm che blocca lo sci ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Valle d’ha iteorici (contagi, pressione sanitaria, terapie intensive) per passare in, lain. La decisione definitiva - che tiene conto anche di altri parametri - sarà presa dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Ma il presidente della Regione avverte: “Potrebbe essere una boccata d’ossigeno, ma dobbiamo essere tutti consapevoli che nonun traguardo stabile”. La piccola regione alpina per la terza settimana consecutiva ha meno di 50 nuovi contagi ogni 100 mila abitanti. I ricoverati in ospedale sono 8, di cui solo 2 in terapia intensiva. Con il passaggio indecadrebbero divieti e chiusure (palestre, cinema, teatri) oltre che l’efficacia del Dpcm che blocca lo sci ...

