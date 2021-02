"Non ho paura": a 103 anni Maria si vaccina contro il Covid (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mantova, 18 febbraio 2021 - "Non ho paura e ringrazio tutti per le cure". Maria Baccolo è nata il primo novembre del 1917 , ha fatto in tempo a vedere l'influenza spagnola. E ora, a 103 anni, si ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mantova, 18 febbraio 2021 - "Non hoe ringrazio tutti per le cure".Baccolo è nata il primo novembre del 1917 , ha fatto in tempo a vedere l'influenza spagnola. E ora, a 103, si ...

Giorgiolaporta : 'Razzisti, omofobi, xenofobi e ladri'. La #sinistra che insultava #Salvini e lo voleva in carcere, voterà la fiduci… - chetempochefa : “Sono molto contenta di avere avuto l’opportunità di fare questo vaccino, cosa di cui sono molto convinta. Non oggi… - robertosaviano : La speranza in Bielorussia è donna! Per il @corriere, ho intervistato Svetlana Tikhanovskaya, leader della Bielorus… - Martina02813111 : @Trombiculado @spi4ndo Io ho 27 anni. Oltre la coppia la sua bontá, esserci per TUTTI quando è il momento no. Tante… - ladyccrawley : @xmmagic Io non ho aperto, troppa paura -

Ultime Notizie dalla rete : Non paura Al parlamentare senza niente da dire (di serio) non resta che la citazione Il Cinque Stelle Lannutti tira per la giacchetta il povero giudice Borsellino, per dire che "chi ha paura muore ogni giorno". E Teresa Bellanova non riesce a finire la frase: "Come diceva Italo ...

Covid, nuova variante scoperta in Finlandia. Gli esperti: 'Ha origini sconosciute' Gli esperti hanno chiarito che la nuova variante non somiglierebbe a nessuna di quelle esistenti, ma la paura maggiore è che possa sfuggire ai controlli e che quindi non venga isolata e inizi a ...

"Non ho paura": a 103 anni Maria si vaccina contro il Covid IL GIORNO Trema la famiglia reale inglese: il Principe ricoverato, l’annuncio di Buckingham Palace Solo qualche giorno fa, inoltre, è arrivata la splendida notizia della seconda gravidanza di Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. “Sua altezza il Duca di Edinburgo è stato ri ...

Brutto colpo per Sting in AEW: paura e sconcerto dei fan Paura e apprensione per Sting in AEW. Durante la puntata di Dynamite di ieri sera, l'icona della WCW è stato coinvolto fisicamente in quello che, a tutti gli effetti, rappresenta il suo primo bump dop ...

Il Cinque Stelle Lannutti tira per la giacchetta il povero giudice Borsellino, per dire che "chi hamuore ogni giorno". E Teresa Bellanovariesce a finire la frase: "Come diceva Italo ...Gli esperti hanno chiarito che la nuova variantesomiglierebbe a nessuna di quelle esistenti, ma lamaggiore è che possa sfuggire ai controlli e che quindivenga isolata e inizi a ...Solo qualche giorno fa, inoltre, è arrivata la splendida notizia della seconda gravidanza di Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry. “Sua altezza il Duca di Edinburgo è stato ri ...Paura e apprensione per Sting in AEW. Durante la puntata di Dynamite di ieri sera, l'icona della WCW è stato coinvolto fisicamente in quello che, a tutti gli effetti, rappresenta il suo primo bump dop ...