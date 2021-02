Non c’è Paragone. Giubilei spiega l’altra opposizione (di Meloni) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al netto dell’ampia maggioranza che sostiene il governo Draghi, si profilano due strade per l’opposizione al nuovo esecutivo. Da un lato un’opposizione basata su toni marcatamente anti-sistema, con slogan ed espressioni che strizzano l’occhio a tesi complottiste, gridando contro i poteri forti e le trame ordite dal mondo della finanza. Dall’altro un’opposizione responsabile sui temi che eviti di scadere in posizioni populiste che rischiano di creare un’isolamento e un’alienazione del consenso da parte di un elettorato che, pur giudicando positivamente l’indiscusso valore di una figura come Draghi, non vede di buon occhio una maggioranza così eterogenea. Se alla prima categoria possiamo ascrivere la linea portata avanti da alcuni fuoriusciti del Movimento Cinque Stelle, da Paragone e da talune componenti dell’estrema ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) Al netto dell’ampia maggioranza che sostiene il governo Draghi, si profilano due strade per l’al nuovo esecutivo. Da un lato un’basata su toni marcatamente anti-sistema, con slogan ed espressioni che strizzano l’occhio a tesi complottiste, gridando contro i poteri forti e le trame ordite dal mondo della finanza. Dall’altro un’responsabile sui temi che eviti di scadere in posizioni populiste che rischiano di creare un’isolamento e un’alienazione del consenso da parte di un elettorato che, pur giudicando positivamente l’indiscusso valore di una figura come Draghi, non vede di buon occhio una maggioranza così eterogenea. Se alla prima categoria possiamo ascrivere la linea portata avanti da alcuni fuoriusciti del Movimento Cinque Stelle, dae da talune componenti dell’estrema ...

