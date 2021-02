“Non ce la faccio più!”, Rosalinda piange dopo i commenti di Dayane: nuovo crollo emotivo – VIDEO (Di giovedì 18 febbraio 2021) Altra brutta giornata per Rosalinda Cannavò al Grande Fratello Vip. L’attrice all’improvviso ha abbandonato il giardino per rifugiarsi sotto le coperte. Alcuni commenti di Dayane Mello sul suo avvicinamento a Zenga sembrano averla ferita tanto da scoppiare a piangere. “Non ce la faccio più!”, il nuovo crollo emotivo di Rosalinda dopo i commenti di Dayane... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Altra brutta giornata perCannavò al Grande Fratello Vip. L’attrice all’improvviso ha abbandonato il giardino per rifugiarsi sotto le coperte. AlcunidiMello sul suo avvicinamento a Zenga sembrano averla ferita tanto da scoppiare are. “Non ce la”, ildidi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

