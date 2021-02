Nissan Qashqai - Svelata la terza generazione: dall'ibrido agli Adas, ecco tutte le novità (Di giovedì 18 febbraio 2021) Connessa, elettrificata, più leggera e dotata di tecnologie per la sicurezza: si presenta così la terza generazione della Nissan Qashqai, disponibile nelle concessionarie europee a giugno nella versione Premiere Edition con motori 1.3 DiG-T. Dopo aver prodotto tre milioni di esemplari in 13 anni, la Casa di Yokohama ha scelto di riprogettare la sua best seller europea guardando al futuro, accrescendone i contenuti per renderla più competitiva in un segmento molto affollato. Linee tese e più dinamiche. Lo stile della nuova Nissan Qashqai è frutto delle più recenti tendenze del marchio giapponese: troviamo, infatti, la mascherina V-Motion, più grande, e il taglio aggressivo delle luci a Led, tecnologia ripresa nei gruppi ottici di coda ed estesa anche ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 18 febbraio 2021) Connessa, elettrificata, più leggera e dotata di tecnologie per la sicurezza: si presenta così ladella, disponibile nelle concessionarie europee a giugno nella versione Premiere Edition con motori 1.3 DiG-T. Dopo aver prodotto tre milioni di esemplari in 13 anni, la Casa di Yokohama ha scelto di riprogettare la sua best seller europea guardando al futuro, accrescendone i contenuti per renderla più competitiva in un segmento molto affollato. Linee tese e più dinamiche. Lo stile della nuovaè frutto delle più recenti tendenze del marchio giapponese: troviamo, infatti, la mascherina V-Motion, più grande, e il to aggressivo delle luci a Led, tecnologia ripresa nei gruppi ottici di coda ed estesa anche ...

