Nintendo | l' ex PlatinumGames Eiji Funahashi si unisce alla grande N

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 18 febbraio 2021), che in precedenza ha lavorato come character modeler e visual team leader presso, si è recentemente unito a. La rivelazione proviene dai credits di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, che mostra lo sviluppatore elencato con altri artisti.ha anche twittato il suo primo credit su, ma da allora il suo account è diventato privato. Prima di entrare inè stato un character modeler adal 2009 al 2018. Alcuni dei suoi lavori precedenti includono NieR: Automata, Bayonetta 2 e Star Fox Zero. Ha lavorato come lead modeler su The Wonderful 101. Ha anche assunto ruoli di lead modeling artist e character designer per Teenage Mutant ...