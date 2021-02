Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti è amore? Il tatuaggio lo conferma! (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro della cronaca rosa: il calciatore stella in ascesa dell’As Roma nonostante i tanti infortuni subìti, sembra avere un nuovo amore che non ha nessuna intenzione di preservare dal gossip. Dopo le polemiche nate in seguito al presunto flirt con Madalina Ghenea, reso noto subito dopo aver lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta in dolce attesa, Nicolò sembra essersi legato all’influencer Chiara Nasti a cui ha regalato un costosissimo boxe di rose a San Valentino e con cui ha trascorso un romantico weekend romano. A parte qualche indizio social che portava a pensare ad un avvicinamento tra i due vip, Chiara Nasti ha inizialmente ovviato alle domande sul un presunto flirt con il calciatore rivendicando il ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 18 febbraio 2021)continua ad essere al centro della cronaca rosa: il calciatore stella in ascesa dell’As Roma nonostante i tanti infortuni subìti, sembra avere un nuovoche non ha nessuna intenzione di preservare dal gossip. Dopo le polemiche nate in seguito al presunto flirt con Madalina Ghenea, reso noto subito dopo aver lasciato la storica fidanzata Sara Scaperrotta in dolce attesa,sembra essersi legato all’influencera cui ha regalato un costosissimo boxe di rose a San Valentino e con cui ha trascorso un romantico weekend romano. A parte qualche indizio social che portava a pensare ad un avvicinamento tra i due vip,ha inizialmente ovviato alle domande sul un presunto flirt con il calciatore rivendicando il ...

