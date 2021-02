Nicola carica il Toro: 'Andare sempre al massimo. Mi butterei nel fuoco per questo gruppo' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le parole d'ordine non cambiano mai: fiducia, gruppo, identità. Stavolta Davide Nicola ne aggiunge un'altra: concretezza. 'Sono molto soddisfatto dei progressi che questa squadra ha avuto nelle ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le parole d'ordine non cambiano mai: fiducia,, identità. Stavolta Davidene aggiunge un'altra: concretezza. 'Sono molto soddisfatto dei progressi che questa squadra ha avuto nelle ...

sportli26181512 : Nicola carica il Toro: “Andare sempre al massimo. Mi butterei nel fuoco per questo gruppo”: Nicola carica il Toro:… - CagliariCalcioo : Nicola carica il Toro: “Dobbiamo andare sempre al massimo, mi butterei nel fuoco per questo gruppo”… - Gazzetta_it : Nicola carica il Toro: “Dobbiamo andare sempre al massimo, mi butterei nel fuoco per questo gruppo” #CagliariTorino… - nicola_sellitti : RT @fortuneitalia: È in carica il #GovernoDraghi dopo il #Giuramento al Quirinale. - PatriziaZoffoli : RT @saponetta15: 'Biden non è in carica. Lui non sta alla Casa Bianca, che è buia e vuota da 3 settimane. I filmati dello studio ovale sono… -