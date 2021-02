Netflix annuncia la produzione di un film su Roberto Baggio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con un post sui propri canali social ufficiali, Netflix ha annunciato che sarà prodotto un film su Roberto Baggio, uno dei calciatori italiani più amati di sempre. Non sono state rese note le date dell’uscita. “Il talento del campione, la volontà dell’uomo. Il Divin Codino, il film sulla vita di Roberto Baggio, prossimamente su Netflix” si legge nella nota. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Con un post sui propri canali social ufficiali,hato che sarà prodotto unsu, uno dei calciatori italiani più amati di sempre. Non sono state rese note le date dell’uscita. “Il talento del campione, la volontà dell’uomo. Il Divin Codino, ilsulla vita di, prossimamente su” si legge nella nota. L'articolo ilNapolista.

