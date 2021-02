Nessuno tocchi Huawei. La lettera all’Ue che imbarazza Forza Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) In un’intervista al Giornale Antonio Tajani si complimenta con Mario Draghi per il discorso al Senato. Secondo il numero due di Forza Italia il governissimo guidato dall’ex presidente della Bce darà “una svolta” in politica estera mettendo una pietra sulle simpatie filocinesi del Conte 1 e Conte bis. “Da tempo noi di Forza Italia lamentiamo il fatto che c’è il fondato rischio di un cedimento commerciale a un partner che pratica concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese”. Chissà se Tajani, di cui Nessuno mette in dubbio la sincera fede atlantista, ha letto la lettera che quattro suoi europarlamentari hanno spedito alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ai commissari Thierry Breton (Mercato interno), Margrethe Vestager (Concorrenza) e Valdis Dombrovskis ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) In un’intervista al Giornale Antonio Tajani si complimenta con Mario Draghi per il discorso al Senato. Secondo il numero due diil governissimo guidato dall’ex presidente della Bce darà “una svolta” in politica estera mettendo una pietra sulle simpatie filocinesi del Conte 1 e Conte bis. “Da tempo noi dilamentiamo il fatto che c’è il fondato rischio di un cedimento commerciale a un partner che pratica concorrenza sleale nei confronti delle nostre imprese”. Chissà se Tajani, di cuimette in dubbio la sincera fede atlantista, ha letto lache quattro suoi europarlamentari hanno spedito alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e ai commissari Thierry Breton (Mercato interno), Margrethe Vestager (Concorrenza) e Valdis Dombrovskis ...

