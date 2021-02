"Nessuna nuova chiusura se rimarà blocco regionale": l'opionione dell'ex sottosegretario alla Salute (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pierpaolo Sileri, ex sottosegretario alla Salute esclude di fatto un nuovo lockdown, e si mostra ottimista sulla campagna vaccinale. Sileri: “No a nuovo lockdown, ma rimane blocco tra regioni” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 18 febbraio 2021) Pierpaolo Sileri, exesclude di fatto un nuovo lockdown, e si mostra ottimista sulla campagna vaccinale. Sileri: “No a nuovo lockdown, ma rimanetra regioni” su Notizie.it.

jayrenmaru : MHA SPOILER . . . . . . . . . . . . io su due piedi adesso vorrei seriamente che Touya facesse un macello di Cristo… - nuova_venezia : Nessuna novità nella negoziazione per l'acquisto in proprio. Intanto tornano a superare quota mille i nuovi contagi… - periodramaz : nessuna nuova richiesta usiamo questa che è perfetta - Gaetano_twit : #fiduciadraghi l'origine che ha determinato la crisi e quello che si determinerà è il frutto della peggiore vecchia… - AntoSem1 : RT @MariZ52900068: @oocgfvip5 Rosica di brutto perché Zenga ha preferito Rosadua a lei, e questo le brucia molto! Io non amo nessuna delle… -