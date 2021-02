Nessun aumento dei ricoveri per la variante inglese negli ospedali di Milano: le parole dell'infettivologa (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'esclusiva intervista è di Annalisa Cretella dell'Agi.it. 'Nelle ultime settimane non c'è stato un aumento di ricoveri, dovuto alla cosiddetta variante inglese del virus", come accaduto altrove. "Da ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'esclusiva intervista è di Annalisa Cretella'Agi.it. 'Nelle ultime settimane non c'è stato undi, dovuto alla cosiddettadel virus", come accaduto altrove. "Da ...

globalistIT : Nessun aumento dei ricoveri per la #varianteinglese negli ospedali di #Milano: le parole dell'infettivologa - infoitinterno : Coronavirus, Valle d'Aosta: contagio in lieve aumento, nessun decesso - EnricoGiannell1 : RT @DefenseMichel: #BTC l'aumento vertiginoso, i big che consigliano di investirci... a nessun altro sembra che si stia preparando un immen… - DefenseMichel : #BTC l'aumento vertiginoso, i big che consigliano di investirci... a nessun altro sembra che si stia preparando un immensa tonnara? - CiccioLupis : RT @MauroMusacchi: @ladyonorato @IlCastiga Ma porca pupazza! Non c'è nessun aumento di contagi. Al limite, come peraltro c'è scritto, c'è u… -