Nelle zone di conflitto 72 milioni di bimbi a rischio di violenza sessuale

AGI - Oggi, nel mondo, 72 milioni di bambini vivono in zone dove forze armate e gruppi armati sono soliti perpetrare atti di violenza sessuale contro i minori. Un numero considerevole se si pensa che si tratta del 17% dei 426 milioni di bambini che vive a meno di 50 Km dalle aree di conflitto a livello globale - 1 su 6. Questo è solo uno dei dati che emerge dal nuovo rapporto "Arma di guerra: la violenza sessuale contro i bambini in conflitto" diffuso da Save the Children nell'ambito della campagna Stop alla guerra sui bambini. L'organizzazione si appella ai governi e alla comunità internazionale affinché "venga posta la massima attenzione su questa tragedia", ponendone fine, tenendo conto, denuncia Save the Children, che dal 2018 ...

