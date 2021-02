Nella semifinale del Cantante mascherato 2 ascolteremo la vera voce di VIP: la rivelazione di Milly (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per la penultima puntata de Il Cantante mascherato 2 in onda domani sera su Rai 1. semifinale per il programma di Milly Carlucci che volge ormai al termine. Un’edizione non troppo brillante dal punto di vista degli ascolti ma potrebbe rivelarsi davvero avvincente in queste ultime puntate visto che al momento, non abbiamo ben capito chi si nasconde sotto le maschere che erano rimaste in gara. Il solo nome che sembrava mettere tutti d’accordo, era quello di Giraffa, con Katia Ricciarelli dentro l’ingombrante ed elegante costume. Ma la Cantante è stata smascherata Nella puntata in onda la scorsa settimana. Stessa sorte è toccata a Mauro Coruzzi, Platinette, che si nascondeva sotto la maschera della Tigre Azzurra. Eravamo davvero quasi tutti convinti che sotto quella maschera ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per la penultima puntata de Il2 in onda domani sera su Rai 1.per il programma diCarlucci che volge ormai al termine. Un’edizione non troppo brillante dal punto di vista degli ascolti ma potrebbe rivelarsi davvero avvincente in queste ultime puntate visto che al momento, non abbiamo ben capito chi si nasconde sotto le maschere che erano rimaste in gara. Il solo nome che sembrava mettere tutti d’accordo, era quello di Giraffa, con Katia Ricciarelli dentro l’ingombrante ed elegante costume. Ma laè stata smascheratapuntata in onda la scorsa settimana. Stessa sorte è toccata a Mauro Coruzzi, Platinette, che si nascondeva sotto la maschera della Tigre Azzurra. Eravamo davvero quasi tutti convinti che sotto quella maschera ...

