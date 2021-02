Nel Regno Unito si stanno per infettare col coronavirus volontari giovani e sani (Di giovedì 18 febbraio 2021) (illustrazione: Mattthewcat/Pixabay)Ne avevamo già parlato nei primi mesi di questa pandemia, e adesso la possibilità di iniziare uno studio sul coronavirus coinvolgendo persone sane, per infettarle di proposito, si è concretizzata. Con l’appoggio del governo britannico, infatti, tra qualche settimana dovrebbe partire la Uk Covid Challenge, una ricerca che coinvolgerà 90 volontari tra i 18 e i 30 anni sani e che non hanno mai contratto il coronavirus. Lo scopo per il momento è solo quello di stabilire la minima dose di Sars-Cov-2 in grado di infettare una persona e cercare di approfondire l’interazione tra il patogeno e il sistema immunitario fin dalle prime fasi. Uk Covid Challenge La Uk Covid Challenge è un trial basato sullo Human Challenge Model, ossia uno studio durante cui dei ... Leggi su wired (Di giovedì 18 febbraio 2021) (illustrazione: Mattthewcat/Pixabay)Ne avevamo già parlato nei primi mesi di questa pandemia, e adesso la possibilità di iniziare uno studio sulcoinvolgendo persone sane, per infettarle di proposito, si è concretizzata. Con l’appoggio del governo britannico, infatti, tra qualche settimana dovrebbe partire la Uk Covid Challenge, una ricerca che coinvolgerà 90tra i 18 e i 30 annie che non hanno mai contratto il. Lo scopo per il momento è solo quello di stabilire la minima dose di Sars-Cov-2 in grado diuna persona e cercare di approfondire l’interazione tra il patogeno e il sistema immunitario fin dalle prime fasi. Uk Covid Challenge La Uk Covid Challenge è un trial basato sullo Human Challenge Model, ossia uno studio durante cui dei ...

