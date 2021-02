Nei guai una coop di Ferrara che gestisce 5 centri d’accoglienza migranti: frode da 400mila euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono cinque le persone che hanno ricevuto dal sostituto procuratore di Ferrara, Andrea Maggioni, l’informazione di garanzia a seguito della conclusione delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Ferrara, nei confronti di una coop di Ferrara che gestisce centri di accoglienza per migranti. Il presidente, il vice presidente e un consigliere devono rispondere di truffa aggravata, falso e inadempimento contrattuale in pubbliche forniture, per la gestione fraudolenta del servizio di accoglienza per gli immigrati. I centri di accoglienza sono a Poggio Reinatico e Vigarano Mainarda. Analogo avviso è stato notificato anche a un dirigente della prefettura di Ferrara. Nonché a un funzionario del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono cinque le persone che hanno ricevuto dal sostituto procuratore di, Andrea Maggioni, l’informazione di garanzia a seguito della conclusione delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di, nei confronti di unadichedi accoglienza per. Il presidente, il vice presidente e un consigliere devono rispondere di truffa aggravata, falso e inadempimento contrattuale in pubbliche forniture, per la gestione fraudolenta del servizio di accoglienza per gli immigrati. Idi accoglienza sono a Poggio Reinatico e Vigarano Mainarda. Analogo avviso è stato notificato anche a un dirigente della prefettura di. Nonché a un funzionario del ...

