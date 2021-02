NBA, All Star Game 2021 ad Atlanta il 7 marzo. Tutti gli eventi di contorno accorpati in una giornata (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si aggiungono nuovi dettagli circa lo svolgimento, fortemente contestato dagli stessi giocatori (LeBron James in testa) dell’edizione 2021 dell’All Star Game. Che si sarebbe disputato ad Atlanta, il 7 marzo, era fatto noto. Quello che era ancora in dubbio era tutto il contorno, dalla gara delle schiacciate a quella del tiro da tre, per finire con lo Skills Challenge. La NBA ha deciso che tutto si svolgerà nell’arco della singola giornata, un po’ prima della partita delle stelle, un po’ nell’intervallo. In particolare, lo Skills Challenge inizierà alle 18:30 ora della East Coast (la mezzanotte e mezza italiana), seguito subito dopo dalla gara del tiro da tre. Alle 20:00 ET (2:00 italiane), invece, partirà l’All Star Game vero e proprio, ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Si aggiungono nuovi dettagli circa lo svolgimento, fortemente contestato dagli stessi giocatori (LeBron James in testa) dell’edizionedell’All. Che si sarebbe disputato ad, il 7, era fatto noto. Quello che era ancora in dubbio era tutto il, dalla gara delle schiacciate a quella del tiro da tre, per finire con lo Skills Challenge. La NBA ha deciso che tutto si svolgerà nell’arco della singola, un po’ prima della partita delle stelle, un po’ nell’intervallo. In particolare, lo Skills Challenge inizierà alle 18:30 ora della East Coast (la mezzanotte e mezza italiana), seguito subito dopo dalla gara del tiro da tre. Alle 20:00 ET (2:00 italiane), invece, partirà l’Allvero e proprio, ...

