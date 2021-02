NBA, All Star Game 2021 ad Atlanta il 7 marzo: sarà il primo senza pubblico (Di venerdì 19 febbraio 2021) La National Basketball Association ha annunciato che l’NBA All Star Game 2021 si giocherà domenica 7 marzo alla State Farm Arena di Atlanta, abituale casa degli Hawks. Si tratterà in un certo senso di un’edizione storica, la numero 70: per la prima volta infatti la kermesse si disputerà tutta in un’unica serata e soprattutto senza pubblico sugli spalti. L’NBA, insieme all’associazione dei giocatori (Nbpa), ha annunciato che doneranno piu’ di 2.5 milioni di dollari al Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) oltre a fornire ulteriore supporto per quanto riguarda la campagna di prevenzione e vaccinazione contro il Covid-19. Altro nodo importante quello dei protocolli sanitari, per garantire la massima sicurezza nello svolgimento dell’evento. Le regole sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) La National Basketball Association ha annunciato che l’NBA Allsi giocherà domenica 7alla State Farm Arena di, abituale casa degli Hawks. Si tratterà in un certo senso di un’edizione storica, la numero 70: per la prima volta infatti la kermesse si disputerà tutta in un’unica serata e soprattuttosugli spalti. L’NBA, insieme all’associazione dei giocatori (Nbpa), ha annunciato che doneranno piu’ di 2.5 milioni di dollari al Historically Black Colleges and Universities (HBCUs) oltre a fornire ulteriore supporto per quanto riguarda la campagna di prevenzione e vaccinazione contro il Covid-19. Altro nodo importante quello dei protocolli sanitari, per garantire la massima sicurezza nello svolgimento dell’evento. Le regole sono ...

SkySportNBA : ?? MICHAEL JORDAN compie 58 anni. Auguri? ? ?? 6 Titoli NBA ?? 6 Volte MVP Finals ?? 5 volte MVP regular season ?? 14 vo… - sportface2016 : #Basket #NBA Annunciata la data dell'edizione 2021 dell'#AllStarGame - giornaleradiofm : Nba: il 7 marzo l'All star game ad Atlanta: (ANSA) - ROMA, 18 FEB - La National basketball association ha annunciat… - basketinside360 : NBA All Star Game, si disputerà tutto il 7 marzo - - SportandoIT : L’NBA All Star Game si terrà ad Atlanta il 7 marzo, in supporto a HBCUs e agli sforzi contro COVID19 -