Nazionale, Rafael Toloi convocabile dall’Italia di Mancini: il web dice no (Di giovedì 18 febbraio 2021) La marcia di avvicinamento verso i prossimi Europei di calcio estivi, posticipata di un anno per lo scoppio dell’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, procede spedita e brucia, giornalmente, tappe fondamentali che porteranno alla gara inaugurale del torneo continentale più importanti per le Nazionali. L’Italia di Roberto Mancini, dopo aver dominato il proprio raggruppamento, è pronta a misurarsi con Turchia, Svizzera e Galles nel Gruppo A che qualificherà le prime due alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Il CT azzurro, come è giusto che sia, sta seguendo attentamente tutti i campionati nei quali sono protagonisti i calciatori tricolori in virtù delle prossime convocazioni per l’importante rassegna. Da ieri, l’ex allenatore di Inter e Manchester City ha un’opzione in più da tenere in seria considerazione: Rafael ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 18 febbraio 2021) La marcia di avvicinamento verso i prossimi Europei di calcio estivi, posticipata di un anno per lo scoppio dell’emergenza sanitaria portata dal Coronavirus, procede spedita e brucia, giornalmente, tappe fondamentali che porteranno alla gara inaugurale del torneo continentale più importanti per le Nazionali. L’Italia di Roberto, dopo aver dominato il proprio raggruppamento, è pronta a misurarsi con Turchia, Svizzera e Galles nel Gruppo A che qualificherà le prime due alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Il CT azzurro, come è giusto che sia, sta seguendo attentamente tutti i campionati nei quali sono protagonisti i calciatori tricolori in virtù delle prossime convocazioni per l’importante rassegna. Da ieri, l’ex allenatore di Inter e Manchester City ha un’opzione in più da tenere in seria considerazione:...

ValerioMoggia : Rafale #Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana. Per quanto mi riguarda, la Nazionale ha trovato il suo centrale… - EuropaCalcio : #Nazionale, Rafael #Toloi è italiano: ottenuta la cittadinanza. Ora è convocabile da #Mancini - #EuropaCalcio - FiloBarige993 : RT @NicoSchira: Rafael #Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana e da oggi è eleggibile e convocabile per la nazionale italiana. #Mancini… - LuigiBevilacq17 : RT @NicoSchira: Rafael #Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana e da oggi è eleggibile e convocabile per la nazionale italiana. #Mancini… - GIUSPEDU : RT @NicoSchira: Rafael #Toloi ha ottenuto la cittadinanza italiana e da oggi è eleggibile e convocabile per la nazionale italiana. #Mancini… -