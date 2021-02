Navi russe e iraniane insieme per un’esercitazione nel Golfo di Oman (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un distaccamento di Navi da guerra della Flotta Russa del Baltico composto dalla corvetta Stoyky e dalla petroliera Kola ha completato un’esercitazione navale congiunta con Navi iraniane. Le manovre si sono svolte il 15 e 16 febbraio nel Golfo di Oman e nella parte nord-occidentale dell’Oceano Indiano. La Marina Iraniana ha contribuito con la fregata InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 febbraio 2021) Un distaccamento dida guerra della Flotta Russa del Baltico composto dalla corvetta Stoyky e dalla petroliera Kola ha completatonavale congiunta con. Le manovre si sono svolte il 15 e 16 febbraio neldie nella parte nord-occidentale dell’Oceano Indiano. La Marina Iraniana ha contribuito con la fregata InsideOver.

