Napoli, Zielinski e Fabian in coro: “Bisogna dare di più” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEuropa League – Il Napoli ha perso 2-0 contro il Granada con una formazione rimaneggiata. Queste le parole dei due centrocampisti Zielinski e Fabian Ruiz. Queste le parole di Zielinski: “Sapevamo che il Granada è una squadra tosta che pressa bene. E’ mancato qualcosa, quei due go potevamo evitarli e ci hanno condizionato la partita. Il primo tempo non è stato fatto bene. Ci mancano nove giocatori ma possiamo e dobbiamo fare meglio. La responsabilità è la nostra, dobbiamo fare vedere le nostre qualità. A Napoli possiamo fare bene e passare il turno. Cerchiamo di dare tutto, manca cattiveria sotto porta. Ho avuto due occasioni e potevo fare meglio. Difficoltà a centrocampo? Questo è un aspetto da migliorare. A centrocampo abbiamo giocatori di qualità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoEuropa League – Ilha perso 2-0 contro il Granada con una formazione rimaneggiata. Queste le parole dei due centrocampistiRuiz. Queste le parole di: “Sapevamo che il Granada è una squadra tosta che pressa bene. E’ mancato qualcosa, quei due go potevamo evitarli e ci hanno condizionato la partita. Il primo tempo non è stato fatto bene. Ci mancano nove giocatori ma possiamo e dobbiamo fare meglio. La responsabilità è la nostra, dobbiamo fare vedere le nostre qualità. Apossiamo fare bene e passare il turno. Cerchiamo ditutto, manca cattiveria sotto porta. Ho avuto due occasioni e potevo fare meglio. Difficoltà a centrocampo? Questo è un aspetto da migliorare. A centrocampo abbiamo giocatori di qualità ...

sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Zielinski a SKY: “Presi due gol evitabili, la responsabilit… - _SiGonfiaLaRete : Napoli, Zielinski: “Sconfitta difficile da spiegare. In campo non dimostriamo coesione? No, ci manca solo cinismo”… - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #Zielinski ai microfoni di #SkySport. - sportli26181512 : Napoli, Zielinski: 'Tante assenze, ma dobbiamo dare di più. Presi due gol evitabili. Gattuso? La responsabilità...'… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Zielinski: 'Gattuso? La responsabilità è nostra, siamo noi giocatori che andiamo in campo' -