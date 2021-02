Napoli, Fdi candida a sindaco Sergio Rastrelli: “Il suo nome al tavolo della coalizione” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ giunto il momento di una svolta per Napoli, con scelte coraggiose e discontinuità dopo 30 anni di sinistra. Sono lusingato che Fratelli d’Italia mi abbia dato questa fiducia, mi responsabilizza, e sono pronto a unire il centrodestra”. Così Sergio Rastrelli annuncia la sua discesa in campo da candidato di Fratelli d’Italia per la carica di sindaco di Napoli. Una candidatura che il partito porterà al tavolo nazionale del centrodestra per discuterla assieme agli altri nomi. Avvocato penalista, e figlio dell’ex governatore Antonio, storico esponente della destra napoletana, Sergio Rastrelli ha sciolto la riserva sebbene la sua candidatura fosse nell’aria già ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“E’ giunto il momento di una svolta per, con scelte coraggiose e discontinuità dopo 30 anni di sinistra. Sono lusingato che Fratelli d’Italia mi abbia dato questa fiducia, mi responsabilizza, e sono pronto a unire il centrodestra”. Cosìannuncia la sua discesa in campo dato di Fratelli d’Italia per la carica didi. Unatura che il partito porterà alnazionale del centrodestra per discuterla assieme agli altri nomi. Avvocato penalista, e figlio dell’ex governatore Antonio, storico esponentedestra napoletana,ha sciolto la riserva sebbene la suatura fosse nell’aria già ...

