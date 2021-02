Napoli, dipendenti Auchan tornano a lavoro: riaperto il centro al Vulcano Buono (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Buone notizie per quelli che ormai venivano definiti ex dipendenti dell’Auchan di Nola. Grazie all’imprenditore Campano Giovanni Longobardi, titolare del gruppo GDM, l’esercizio commerciale è tornato a splendere. La notizia è stata accolta con fervore dalle 90 famiglie dei dipendenti rimasti a casa dallo scorso 30 dicembre, data in cui Auchan di Vulcano Buono ha chiuso definitivamente. La data prevista per la riapertura sarà intorno al 10 marzo. In un periodo così complicato come questo che stiamo vivendo, dove a perdere il lavoro sono state migliaia di persone, con i dipendenti Whirlpool che ancora provano a lottare, è davvero una manna dal cielo. Oltre alla crisi sanitaria infatti si è ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Buone notizie per quelli che ormai venivano definiti exdell’di Nola. Grazie all’imprenditore Campano Giovanni Longobardi, titolare del gruppo GDM, l’esercizio commerciale è tornato a splendere. La notizia è stata accolta con fervore dalle 90 famiglie deirimasti a casa dallo scorso 30 dicembre, data in cuidiha chiuso definitivamente. La data prevista per la riapertura sarà intorno al 10 marzo. In un periodo così complicato come questo che stiamo vivendo, dove a perdere ilsono state migliaia di persone, con iWhirlpool che ancora provano a lottare, è davvero una manna dal cielo. Oltre alla crisi sanitaria infatti si è ...

