Myanmar, gli sciamani invocano gli spiriti contro i militari al potere (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo febbraio scorso il golpe militare a messo fine all’esperimento di un Myanmar semi-democratico. Nonostante lo stato di emergenza ordinato dall’esercito e la violenta repressione delle forze di sicurezza contro la popolazione civile, centinaia di migliaia di persone stanno continuando a protestare nelle strade delle principali città del Paese. Tra i manifestanti ci sono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo febbraio scorso il golpe militare a messo fine all’esperimento di unsemi-democratico. Nonostante lo stato di emergenza ordinato dall’esercito e la violenta repressione delle forze di sicurezzala popolazione civile, centinaia di migliaia di persone stanno continuando a protestare nelle strade delle principali città del Paese. Tra i manifestanti ci sono InsideOver.

ivanscalfarotto : Il drammatico appello firmato dagli Ambasciatori di UE, UK, USA e Canada a Yangon perché cessino la violenza, la re… - BotNiger : RT @PolicyMaker_mag: L’#ebola in #Guinea, la #corruzione in #Sudafrica, lo scambio prigionieri Usa-Russia, il ballottaggio in #Niger e la r… - PolicyMaker_mag : L’#ebola in #Guinea, la #corruzione in #Sudafrica, lo scambio prigionieri Usa-Russia, il ballottaggio in #Niger e l… - rohingya_update : RT @giu33liana: #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #Myanmar (#Birmania) #Rohingya, cronache di un massacro «Ci ha… - giu33liana : #HaveDemocracy #FacciamoRete #DirittiCivili #DirittiUmani #Myanmar (#Birmania) #Rohingya, cronache di un massacro… -

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar gli Gli hacker attaccano i siti governativi gestiti dai militari del Myanmar Un gruppo, che si presenta con il nome di 'Hackers del Myanmar', ha colpito i siti della Banca Centrale, la pagina ufficiale dell'esercito locale, il sito del canale televisivo pubblico MRTV, l'...

Birmania,attacco hacker a siti governo 3.48 Birmania,attacco hacker a siti governo Gli hacker hanno attaccato i siti web del governo gestito dai militari in Birmania dopo lo scoppio ... Un gruppo chiamato Myanmar Hackers ha interrotto diversi ...

Myanmar, gli sciamani invocano gli spiriti contro i militari al potere Inside Over Myanmar: un gruppo hacker blocca i siti web dell'esercito, Banca Centrale e emittente Tv di Stato MYANMAR - Gli hacker hanno attaccato i siti web del governo gestito dai militari in Birmania dopo lo scoppio della guerra informatica in seguito al blocco di internet per la quarta notte consecutiva.

Democrazia in pericolo In Myanmar (Birmania), i militari che hanno destituito, con un colpo di stato, la leader Aung San Suu Kyi, scelta dal popolo in libere elezioni, cercano di soffocare il dissenso della popolazione attr ...

Un gruppo, che si presenta con il nome di 'Hackers del', ha colpito i siti della Banca Centrale, la pagina ufficiale dell'esercito locale, il sito del canale televisivo pubblico MRTV, l'...3.48 Birmania,attacco hacker a siti governohacker hanno attaccato i siti web del governo gestito dai militari in Birmania dopo lo scoppio ... Un gruppo chiamatoHackers ha interrotto diversi ...MYANMAR - Gli hacker hanno attaccato i siti web del governo gestito dai militari in Birmania dopo lo scoppio della guerra informatica in seguito al blocco di internet per la quarta notte consecutiva.In Myanmar (Birmania), i militari che hanno destituito, con un colpo di stato, la leader Aung San Suu Kyi, scelta dal popolo in libere elezioni, cercano di soffocare il dissenso della popolazione attr ...