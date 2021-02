My Little Pony: il nuovo film sarà su Netflix (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inversione di rotta per My Little Pony. Il nuovo film d’animazione dedicato ai magici cavallini colorati non debutterà più al cinema ma arriverà direttamente su Netflix. In un primo momento, la casa di produzione Entertainment One (la sezione audio-video di Hasbro che è proprietaria dei diritti di immagine di tutti i prodotti legati al brand) aveva comunicato che il cartone sarebbe approdato nelle sale cinematografiche a partire dal 24 settembre 2021. Tuttavia, a causa dei problemi legati all’epidemia di coronavirus che stanno mettendo in ginocchio il mondo del cinema, la strategia di lancio è stata cambiata in corsa. E così il nuovo My Little Pony esordirà direttamente su Netflix. La data ufficiale non è stata ancora resa nota, ma ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Inversione di rotta per My. Ild’animazione dedicato ai magici cavallini colorati non debutterà più al cinema ma arriverà direttamente su. In un primo momento, la casa di produzione Entertainment One (la sezione audio-video di Hasbro che è proprietaria dei diritti di immagine di tutti i prodotti legati al brand) aveva comunicato che il cartone sarebbe approdato nelle sale cinematografiche a partire dal 24 settembre 2021. Tuttavia, a causa dei problemi legati all’epidemia di coronavirus che stanno mettendo in ginocchio il mondo del cinema, la strategia di lancio è stata cambiata in corsa. E così ilMyesordirà direttamente su. La data ufficiale non è stata ancora resa nota, ma ...

