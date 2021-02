My Fashion Dream, la storia di una fashion addicted per International Couture (Di giovedì 18 febbraio 2021) International Couture ha presentato un fashion film, “My fashion Dream”, in live streaming questo pomeriggio. “My fashion Dream” racconta la storia di Alyssa, una fashion addicted che sogna di entrare nel mondo della moda. Innamorata di abiti, profumi e gioielli, Alyssa desidera più di ogni altra cosa al mondo indossare un abito Couture. Alla fine del film, spoiler alert, il suo sogno diventerà realtà perché indosserà un bellissimo abito rosso – firmato Luigi Borbone – in una danza con Raimondo Todaro. Blue ValentineSulle note di Bach, suonate con la Viola da Susanna Zanella Cavallero, Alyssa la sognatrice per una volta sarà la ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha presentato unfilm, “My”, in live streaming questo pomeriggio. “My” racconta ladi Alyssa, unache sogna di entrare nel mondo della moda. Innamorata di abiti, profumi e gioielli, Alyssa desidera più di ogni altra cosa al mondo indossare un abito. Alla fine del film, spoiler alert, il suo sogno diventerà realtà perché indosserà un bellissimo abito rosso – firmato Luigi Borbone – in una danza con Raimondo Todaro. Blue ValentineSulle note di Bach, suonate con la Viola da Susanna Zanella Cavallero, Alyssa la sognatrice per una volta sarà la ...

