MOVIOLA – Stella Rossa-Milan | rigore per mano di Romagnoli | Kanga gol | 1-1 VIDEO

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Latrova il gol del pareggio. Nel match contro il, valevole per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021, i serbi trovano la rete dell’1-1 su calcio diprocurato per un fallo dinetto e senza appello di Alessio. Dal dischetto si presentache angola alla perfezione, Donnarumma prova ad arrivarci ma è 1-1. In alto il. SportFace.

sportface2016 : #StellaRossaMilan, altro episodio da moviola: rigore fischiato su #TheoHernandez che poi trasforma VIDEO - sportface2016 : #StellaRossaMilan, rigore netto per fallo di mano di #Romagnoli: è 1-1 VIDEO #EuropaLeague - sportli26181512 : Europa League, la MOVIOLA LIVE di Stella Rossa-Milan e Braga-Roma: annullato un gol a Castillejo: Dopo gli impegni… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Stella

Di seguito tutti gli episodi dadelle tre partite analizzate dalla redazione di Calciomercato.com :ROSSA - MILAN (giovedì ore 18.55) Arbitro : Tasos Sidiropoulos (GRE) Assistenti: ...L'episodio chiave del match valido per l'andata dei sedicesimi dell'Europa League 2020/21:Rossa ...9 Dopo gli impegni di martedì e mercoledì in Champions League, si giocano questa sera le partite d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Tutte e tre le italiane giocano in trasferta: il Mi ...4 Dopo gli impegni di martedì e mercoledì in Champions League, si giocano questa sera le partite d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Tutte e tre le italiane giocano in trasferta: il Mi ...