MotoGp | Si avvicina il momento della presentazione del team Petronas

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Circolano già alcune anteprime (non ufficiali) che mostrano le fotolivreache vestiranno le M1 2021 delsatellite. Quest’anno persarà molto importante, la squadra avrà dalla sua 2 piloti di eccellenza, Franco Morbidelli che la scorsa stagione ha regalato grandi prestazioni e Valentino Rossi che ben sappiamo che contributo può dare alcon la sua esperienza e il suo talento. La moto, la M1, è stata aggiornata, quella di Morbidelli è in versione Spec-A ovvero leggermente meno completa rispetto alle moto dei compagni. Questa decisione è dovuta ad accordi già presi nella scorsa stagione e che purtroppo non si sono riusciti a cambiare nonostante le ottime gare del Morbido. LA M1 di Valentino sarà invece uguale a quella di Quartararo e Vinales. In...

'Ce la giochiamo' Il Mondiale si, si comincia il 28 marzo in Qatar: 'Per 10 mesi devi svegliarti concentrandoti a migliorare e a fare bene, fino ad andare a letto pensando di esserci ...Non c'è niente su questo mondo che va come una, ma avere qualcosa che siè utile. Però anche con tutta la preparazione del mondo, quando ritorni sulladopo qualche mese è ...Circolano già alcune anteprime (non ufficiali) che mostrano le foto della livrea Petronas che vestiranno le M1 2021 del team satellite. Quest’anno per Petronas sarà molto importante, la squadra avrà d ...La Yamaha M1 di Valentino Rossi con livrea Petronas in un'immagine che sta girando sul web. Per il Dottore inizia la nuova avventura da pilota satellite.