Morto U-Roy | leggenda della musica reggae | ecco chi era

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Lutto per la morte di U-Roy,chi era il celebre disc-jockey precursore del rap. Ilrio toaster U-Roy, che ha dato origine a un genere noto come DJ Style, precursorerap, èall’età di 78 anni. Lo ha confermato un rappresentante di Trojan Records, la celebre etichetta L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

rockolpoprock : Addio a U-Roy, leggendario dj giamaicano. -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Roy

ViaggiNews.com

e Allan Zeman eLee, ma anche Jeremy Latcham. CAST : Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice ... un mago nonche ha ottenuto l'immortalità tramite l'impiego della magia nera mantenendo però ...Ora, tornando a Dalla, "Maramao, sei vivo o?", quindi, ribadiamo avulse a polemiche, avulse ... attuali amministratori ed all'epoca aspiranti tali, è giusto e doveroso da parte del sindaco...Lutto per la morte di U-Roy, leggenda della musica reggae: ecco chi era il celebre disc-jockey precursore del rap.Un tribunale in Bangladesh ha condannato cinque uomini a morte e uno all’ergastolo per aver ucciso un blogger sei anni fa a Dhaka. Avijit Roy, residente negli Stati Uniti e di origine bengalese, è sta ...