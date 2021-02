Morto sotto un treno Marco Ferrazzano, il ragazzo vittima di bullismo scomparso da Foggia (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Il Dna conferma, è Marco Ferrazzano la persona investita da un treno a Foggia, un’ora dopo la sua scomparsa, il 22 gennaio scorso. “Non si è mai preparati a una notizia del genere”, ha detto il padre. Il 29enne era vittima delle vessazioni di alcuni bulli. Sulle circostanze della morte del ragazzo sono in corso le indagini della procura. Il Dna conferma, è Marco Ferrazzano la persona investita da un treno a Foggia, un’ora dopo la sua scomparsa, il 22 gennaio scorso. “Non si è mai preparati a una notizia del genere”, ha detto il padre a “Chi l’ha visto?”. “In cuor mio speravo sempre di ritrovare Marco, pur sapendo che le probabilità di riabbracciarlo erano minime. Grazie a tutti coloro che ci hanno ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) . Il Dna conferma, èla persona investita da un, un’ora dopo la sua scomparsa, il 22 gennaio scorso. “Non si è mai preparati a una notizia del genere”, ha detto il padre. Il 29enne eradelle vessazioni di alcuni bulli. Sulle circostanze della morte delsono in corso le indagini della procura. Il Dna conferma, èla persona investita da un, un’ora dopo la sua scomparsa, il 22 gennaio scorso. “Non si è mai preparati a una notizia del genere”, ha detto il padre a “Chi l’ha visto?”. “In cuor mio speravo sempre di ritrovare, pur sapendo che le probabilità di riabbracciarlo erano minime. Grazie a tutti coloro che ci hanno ...

