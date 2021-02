Morte di Ilenia Fabbri, sotto scorta l’amica della figlia: è l’unica testimone dell’omicidio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giallo di Ilenia Fabbri, sgozzata in casa a Faenza (Ravenna) il 6 febbraio scorso, non è ancora arrivato a una soluzione, ma ci sarebbero già molti elementi preziosi per aiutare gli inquirenti a ricomporre il puzzle del delitto. Elementi in gran parte forniti dal racconto dell’unica testimone, l’amica della figlia della vittima, che ora sarebbe sotto scorta. Per la giovane, che da quella casa in cui aveva trascorso la notte avrebbe lanciato l’allarme, sarebbe scattato il programma di protezione dopo l’importante contributo all’inchiesta tuttora in corso. Al momento, l’ex marito della 46enne uccisa, Claudio Nanni, risulterebbe indagato con l’ipotesi di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il giallo di, sgozzata in casa a Faenza (Ravenna) il 6 febbraio scorso, non è ancora arrivato a una soluzione, ma ci sarebbero già molti elementi preziosi per aiutare gli inquirenti a ricomporre il puzzle del delitto. Elementi in gran parte forniti dal racconto delvittima, che ora sarebbe. Per la giovane, che da quella casa in cui aveva trascorso la notte avrebbe lanciato l’allarme, sarebbe scattato il programma di protezione dopo l’importante contributo all’inchiesta tuttora in corso. Al momento, l’ex marito46enne uccisa, Claudio Nanni, risulterebbe indagato con l’ipotesi di omicidio pluriaggravato in concorso con persona ...

mbmarino : Mo' con tutto l'interesse per il collegamento dall'aula del Senato, sta slittando l'inizio della Sciary: stasera si… - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Chi l'ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: il caso dei coniugi di Bolzano, la morte di Ilenia, cosa vedremo… - CorriereCitta : Chi l'ha visto?, stasera in tv, tutte le anticipazioni: il caso dei coniugi di Bolzano, la morte di Ilenia, cosa ve… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: A @QuartoGrado il caso di Peter Neumair e Laura Perselli, i coniugi scomparsi a Bolzano e la misteriosa morte di Ilenia… - clikservernet : Quarto Grado: stasera su Rete 4 il caso Neumair e la morte di Ilenia Fabbri -