Morte di Cutolo, cosa resta della Nuova camorra organizzata: la mappa dei clan sul territorio (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si racconta che Peppe ‘il pazzo’, così come lo chiamavano in paese, sia rimasto murato vivo in casa per oltre venti anni. La camorra aveva decretato la sua fine. E lui, quando alla fine degli anni Ottanta seppe di questa irrevocabile sentenza, decise di non uscire più e di blindarsi in un bunker con porte e finestre sorvegliate dalle telecamere. È una informativa del 2018 con dichiarazioni di pentiti su Peppe R. che racconta come sia morto qualche anno fa uno degli ultimi cutoliani a Ottaviano, seduto sul divano davanti al televisore da cui poteva osservare le immagini dell’ingresso del palazzo dove si era rifugiato. Era uno dei fedelissimi di Raffaele Cutolo e, con la sua benedizione, aveva seminato Morte e dolore tra il 1980 e il 1987, gli anni che hanno visto più di 800 decessi nella guerra contro la Nuova Famiglia, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 febbraio 2021) Si racconta che Peppe ‘il pazzo’, così come lo chiamavano in paese, sia rimasto murato vivo in casa per oltre venti anni. Laaveva decretato la sua fine. E lui, quando alla fine degli anni Ottanta seppe di questa irrevocabile sentenza, decise di non uscire più e di blindarsi in un bunker con porte e finestre sorvegliate dalle telecamere. È una informativa del 2018 con dichiarazioni di pentiti su Peppe R. che racconta come sia morto qualche anno fa uno degli ultimi cutoliani a Ottaviano, seduto sul divano davanti al televisore da cui poteva osservare le immagini dell’ingresso del palazzo dove si era rifugiato. Era uno dei fedelissimi di Raffaelee, con la sua benedizione, aveva seminatoe dolore tra il 1980 e il 1987, gli anni che hanno visto più di 800 decessi nella guerra contro laFamiglia, ...

robertosaviano : Alle 21.40 sarò in diretta Instagram per parlare della morte di Raffaele #Cutolo, il boss della Nuova #Camorra Organizzata. - repubblica : La moglie di Cutolo: 'Solo e isolato, era come se avessero già scritto la sentenza di morte' - SilviaAnnaPe : Nessun godimento per la morte del mafioso Cutolo. Ma la frase completa dovrebbe essere: 'morte in carcere di un per… - InkStrawberry : RT @bianca_cappa: Muore Raffaele Cutolo. Il Tgcom (come credo altri) non ne dà notizia. Beh, comprensibile! Come da immagini, c’erano noti… - RistagnoAnna : RT @udogumpel: @giuliaselvaggi2 Nessuno dovrebbe godere della morte di un‘altro. Un‘altra cosa è il conto con la giustizia del Sign. Cutol… -