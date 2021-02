Morte Cutolo, procuratore Borrelli: “Pentimento? Mai chiesto, su certi casi ininfluente” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Raffaele Cutolo è responsabile della trasformazione che ha avuto la camorra in Campania, e non solo, e gli effetti della sua azione non sono limitati nel tempo ma si protrarranno per molto tempo negli anni a venire“. A parlare è il procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli, per lungo tempo a capo della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli che, pur essendosi, da investigatore, occupato del clan Alfieri, feroce rivale della NCO del “professore“, è stato costretto a confrontarsi anche con la mentalità del boss scomparso ieri all’età di 79 anni. “Con tutto il rispetto che si deve, comunque, a una persona deceduta, Cutolo, giuridicamente e moralmente – ricorda il procuratore di Salerno – è responsabile di centinaia e centinaia di omicidi, molti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Raffaeleè responsabile della trasformazione che ha avuto la camorra in Campania, e non solo, e gli effetti della sua azione non sono limitati nel tempo ma si protrarranno per molto tempo negli anni a venire“. A parlare è ildi Salerno Giuseppe, per lungo tempo a capo della Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura di Napoli che, pur essendosi, da investigatore, occupato del clan Alfieri, feroce rivale della NCO del “professore“, è stato costretto a confrontarsi anche con la mentalità del boss scomparso ieri all’età di 79 anni. “Con tutto il rispetto che si deve, comunque, a una persona deceduta,, giuridicamente e moralmente – ricorda ildi Salerno – è responsabile di centinaia e centinaia di omicidi, molti ...

