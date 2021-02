Morte Cutolo, pm potrebbe disporre autopsia (Di giovedì 18 febbraio 2021) potrebbe essere seguita un’autopsia o un esame esterno del cadavere di Raffaele Cutolo, morto ieri. Sono a Parma in attesa di poter vedere la salma la moglie del boss della Nco, Immacolata Iacone e la figlia Denise Cutolo. Le due donne si sono recate sul posto subito dopo aver appreso del decesso. Ma la visione della salma non è ancora possibile in quanto non è ancora intervenuto in merito il pm, che potrebbe appunto decidere di far svolgere l’autopsia. Al termine degli accertamenti medico-legali, la salma sarà liberata e a disposizione dei familiari, che dovrebbero riportare il corpo a Ottaviano, in provincia di Napoli, città natale di Raffaele Cutolo e nella quale vivono moglie e figlia. “Raffaele Cutolo ha rappresentato una stagione della camorra ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021)essere seguita un’o un esame esterno del cadavere di Raffaele, morto ieri. Sono a Parma in attesa di poter vedere la salma la moglie del boss della Nco, Immacolata Iacone e la figlia Denise. Le due donne si sono recate sul posto subito dopo aver appreso del decesso. Ma la visione della salma non è ancora possibile in quanto non è ancora intervenuto in merito il pm, cheappunto decidere di far svolgere l’. Al termine degli accertamenti medico-legali, la salma sarà liberata e a disposizione dei familiari, che dovrebbero riportare il corpo a Ottaviano, in provincia di Napoli, città natale di Raffaelee nella quale vivono moglie e figlia. “Raffaeleha rappresentato una stagione della camorra ...

