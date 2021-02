Morte Cutolo, disposta l’autopsia sul corpo boss della camorra (Di giovedì 18 febbraio 2021) È stata fissata per le prossime ore l’autopsia sul corpo di Raffaele Cutolo, il fondatore della Nco morto nel tardo pomeriggio di ieri nel penitenziario sanitario di Parma dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni si erano aggravate. In un primo momento la salma era stata rilasciata alla famiglia: poi è stata bloccata questa mattina su disposizione del Ministero. La salma è ora nel reparto di medicina legale dell’Università di Parma, sempre nel nosocomio emiliano, alla presenza di polizia, polizia penitenziaria e carabinieri. Intorno alle 10.30 sul posto è arrivata anche la moglie del boss, Immacolata Iacone, accompagna da alcuni familiari. Prima si è seduta su una panchina all’esterno della porta della camera ardente del marito, poi si è rifugiata in ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 18 febbraio 2021) È stata fissata per le prossime oresuldi Raffaele, il fondatoreNco morto nel tardo pomeriggio di ieri nel penitenziario sanitario di Parma dove era stato trasferito dopo che le sue condizioni si erano aggravate. In un primo momento la salma era stata rilasciata alla famiglia: poi è stata bloccata questa mattina su disposizione del Ministero. La salma è ora nel reparto di medicina legale dell’Università di Parma, sempre nel nosocomio emiliano, alla presenza di polizia, polizia penitenziaria e carabinieri. Intorno alle 10.30 sul posto è arrivata anche la moglie del, Immacolata Iacone, accompagna da alcuni familiari. Prima si è seduta su una panchina all’esternoportacamera ardente del marito, poi si è rifugiata in ...

