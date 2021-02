Mortal Kombat, trapela online il trailer ufficiale del film (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella giornata di oggi è previsto il reveal del trailer ufficiale dedicato al film in arrivo prossimamente di Mortal Kombat. Ebbene, a praticamente poche ore dalla pubblicazione, su Reddit è comparso in anteprima il trailer doppiato in russo. Il video mostra una serie di famosi personaggi di Mortal Kombat, tra cui Lui Kang, Sub Zero, Scorpion e Sonja Blade che si fanno a pezzi a vicenda. Vediamo scorci di combattenti del calibro di Shang Tsung, Goro, Mileena e persino Noob Saibot. Guardando il trailer possiamo aspettarci un qualcosa di piuttosto violento, il che suggerisce che il film sarà in linea con la famosa serie di videogiochi cruenti. Ci sono anche alcuni accenni a Fatality famose, come la creazione del drago di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nella giornata di oggi è previsto il reveal deldedicato alin arrivo prossimamente di. Ebbene, a praticamente poche ore dalla pubblicazione, su Reddit è comparso in anteprima ildoppiato in russo. Il video mostra una serie di famosi personaggi di, tra cui Lui Kang, Sub Zero, Scorpion e Sonja Blade che si fanno a pezzi a vicenda. Vediamo scorci di combattenti del calibro di Shang Tsung, Goro, Mileena e persino Noob Saibot. Guardando ilpossiamo aspettarci un qualcosa di piuttosto violento, il che suggerisce che ilsarà in linea con la famosa serie di videogiochi cruenti. Ci sono anche alcuni accenni a Fatality famose, come la creazione del drago di ...

Eurogamer_it : A poche ore dal reveal ufficiale trapela online il trailer del film di #MortalKombat. - GianlucaOdinson : Mortal Kombat – In attesa del trailer, ecco il motion poster con Scorpion - affaridanerd : Godfall e Mortal Kombat 11 Ultimate - PlayStation 5 ?? Migliori prezzi Amazon di sempre ?? Godfall ?? 47,99€ invece d… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mortal Kombat – In attesa del trailer, ecco il motion poster con Scorpion - GianlucaOdinson : Mortal Kombat 11 Ultimate per PS5 in offerta su Amazon per la Gaming Week -