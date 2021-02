MORTAL KOMBAT Prossimamente al cinema | Trailer di Debutto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da New Line cinema arriva MORTAL KOMBAT, il film è diretto dal premiato regista australiano Simon McQuoid, al suo Debutto nel cinema, e prodotto da James Wan (i film di “The Conjuring”, “Aquaman”), Todd Garner (“Into the Storm”, “Tag”), McQuoid e E. Bennett Walsh (“Men in Black: International”, “The Amazing Spider-Man 2”). In “MORTAL KOMBAT”, Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 18 febbraio 2021) Da New Linearriva, il film è diretto dal premiato regista australiano Simon McQuoid, al suonel, e prodotto da James Wan (i film di “The Conjuring”, “Aquaman”), Todd Garner (“Into the Storm”, “Tag”), McQuoid e E. Bennett Walsh (“Men in Black: International”, “The Amazing Spider-Man 2”). In “”,

WarnerBrosIta : Guarda subito il trailer red band di Mortal Kombat! Get over here! #MortalKombatIlFilm prossimamente al cinema. - TheGamesMachine : #WarnerBros ha finalmente pubblicato il #trailer ufficiale del nuovo film di #MortalKombat. Sembra davvero si facci… - zazoomblog : MORTAL KOMBAT | Trailer di Debutto e Prossimamente al cinema - insidetgame : MORTAL KOMBAT Prossimamente al cinema | Trailer di Debutto - IGNitalia : È arrivato il primo trailer del film di #MortalKombat, anche con il commento del regista Simon McQuoid. -