Mortal Kombat | il trailer dell' action movie

Finalmente disponibile lo spettacolare trailer di Mortal Kombat, action targato New Line Cinema and Warner Bros. Pictures. ispirato alla popolare serie di videogame. Finalmente in rete lo spettacolare trailer dell'atteso Mortal Kombat, action targato New Line Cinema and Warner Bros. Pictures diretto da Simon McQuoid. Il video condiviso online è ricco di scene di combattimento, dimostrando così di ave tenuto conto del videogioco alla base del progetto, e sembra confermare la presenza di Goro nella seconda parte del filmato in cui si accenna inoltre alla mitologia alla base del torneo di campioni che mette alla prova chi è stato "scelto". Il trailer regala poi la presentazione di tutti i personaggi coinvolti negli ...

