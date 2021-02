“Morera” | sistema satellitare Thales per il risparmio dell’acqua in agricoltura

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Risparmiare un quartonecessaria per alimentare le coltivazioni intensive grazie a sistemi di intelligenza artificiale che combinano dati acquisiti da satellite. A metterli a punto, attraverso il progetto(ilper il Monitoraggio dell’irrigazione efficiente e la resa agricola),Alenia Space, joint venture(67%) e Leonardo (33%). Il progetto, che ha sede in Spagna, e’ un’iniziativa pionieristica nel settore che consentira’ l’elaborazione di raccomandazioni di irrigazione personalizzate per ogni appezzamento, con una riduzione del consumo idrico per le colture fino al 25% grazie all’intelligenza artificiale e ai dati delle immagini satellitari, che andranno a integrare i dati forniti da strumenti dedicati e da fonti multiple (Copernicus, l’agenzia di meteorologia ...

Ultime Notizie dalla rete : Morera sistema

Formiche.net

L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE DEL FUTURO Ilcomprensivo digarantirà che i dati diano un valore aggiunto all'utente finale, coprendo dai sensori alle colture grazie a innovative tecniche ...L'AGRICOLTURA SOSTENIBILE DEL FUTURO Ilcomprensivo digarantirà che i dati diano un valore aggiunto all'utente finale, coprendo dai sensori alle colture grazie a innovative tecniche ...Risparmiare un quarto dell’acqua necessaria per alimentare le coltivazioni intensive grazie a sistemi di intelligenza artificiale che combinano dati acquisiti da satellite. A metterli a punto, attrave ...Thales Alenia Space, joint venture Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), è alla guida in Spagna del consorzio per un ...