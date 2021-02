Mondiali stregati per l'Italia: la medaglia sfugge all'ultimo tiro (Di giovedì 18 febbraio 2021) La medaglia sfugge all'ultimo tiro: e l'Italia retrocede al quinto posto per via del giro di penalità. Mondiali ancora a secco per l'Italia del biathlon: a Pokljuka, in Slovenia, Dorothea Wierer manca ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Laall': e l'retrocede al quinto posto per via del giro di penalità.ancora a secco per l'del biathlon: a Pokljuka, in Slovenia, Dorothea Wierer manca ...

Mondiali stregati per l'Italia: la medaglia sfugge all’ultimo tiro La Gazzetta dello Sport Biathlon, ultimo poligono fatale: l'Italia con Wierer e Hofer perde la medaglia Mondiali stregati per l'Italia. Se a Cortina non sta andando benissimo per lo sci azzurro, lo stesso si può dire della rassegna iridata di biathlon in Slovenia. A Pokljuka la beffa, con ...

Brignone errore fatale, a Bassino serve più di un miracolo Il nostro Mondiale continua a essere stregato, perché anche nel gigante Federica Brignone commette un errore fatale mentre a Marta Bassino ...

Il nostro Mondiale continua a essere stregato, perché anche nel gigante Federica Brignone commette un errore fatale mentre a Marta Bassino ...