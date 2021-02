Mondiali Cortina, l’appello ai diritti delle donne della sciatrice iraniana: “Cambieremo le leggi” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Cortina, la sciatrice iraniana Abbasi Forough sulla c.t. fermata dal marito Al termine della discesa gigante femminile ai Mondiali di Cortina, la sciatrice iraniana 27enne Forough Abbasi ha lanciato un appello per i diritti delle donne in Iran dopo che alla sua allenatrice, Samira Zargari, è stato vietato di lasciare il Paese per volere del marito. “Non è la prima volta che succede”, spiega Abbassi ai microfoni di Associated Press. “Abbiamo avuto lo stesso problema anche altre volte in precedenza. Ma vorrei che potessimo cambiarlo – tutte le donne in Iran, tutte insieme, vorrei che potessimo cambiare tutto questo. Ci stiamo provando. Sono sicura che le donne forti ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021), laAbbasi Forough sulla c.t. fermata dal marito Al terminediscesa gigante femminile aidi, la27enne Forough Abbasi ha lanciato un appello per iin Iran dopo che alla sua allenatrice, Samira Zargari, è stato vietato di lasciare il Paese per volere del marito. “Non è la prima volta che succede”, spiega Abbassi ai microfoni di Associated Press. “Abbiamo avuto lo stesso problema anche altre volte in precedenza. Ma vorrei che potessimo cambiarlo – tutte lein Iran, tutte insieme, vorrei che potessimo cambiare tutto questo. Ci stiamo provando. Sono sicura che leforti ...

